Нов сблъсък между управляващи и опозиция предизвика проектобюджетът за 2026 г., който вече е в дневния ред на парламента. От ГЕРБ заявиха, че ще подкрепят финансовата рамка, само ако заложеният дефицит бъде ограничен до 3%, докато от „Продължаваме Промяната“ определиха документа като „изключително лош бюджет“ и заплашиха с протести. Управляващите отхвърлиха критиките и посочиха, че сегашната финансова ситуация е резултат от управлението през последните години.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова кабинетът да преработи проекта. „Казваме им, че е грешен, казваме им къде да го поправят, казваме им да го изтеглят. Ако предложат нормален бюджет, в който да влезем в 3% дефицит, поемаме ангажимент да не ги атакуваме политически“, заяви той.

Борисов: Ако кабинетът предложи бюджет с 3% дефицит, няма да го атакуваме, сега ще се похарчат милиарди

Председателят на ПП Асен Василев беше още по-критичен: „Проектобюджетът е един изключително лош бюджет, по-лош от този на кабинета „Желязков“. В момента е черна кутия - няма нищо разбито, дават ни се някакви хвърчащи суми.“ Той допълни, че след предложенията на партията ще стане ясно дали ще се стигне до протести.

От управляващото мнозинство контрираха, че критиките трябва да бъдат разглеждани на фона на наследеното състояние на публичните финанси. „Разбирам протестите и разбирам господин Василев, но веднага възниква въпросът каква е цялостната равносметка за последните три години и как бяха изхарчени средствата, свързани с развитието на икономиката и социалната сфера“, заяви председателят на парламентарната комисия за контрол над службите Румен Миланов. По думите му протестите са „полезно нещо, стига да бъдат достатъчно обективни“.

Междувременно политическият спор продължи и по темата за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Според Миланов основният въпрос е дали има данни за престъпление. „Основното, по което работи МВР, е има ли престъпна дейност, пране на пари ли е това и има ли съответствие с данъчните декларации“, каза той.

Асен Василев: Ще направим предложения за проектобюджета и според реакцията на властта ще решим дали трябва да има протести

По темата лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви: "След избирането на на Десислава Атанасова за конституционен съдия нито ще я чуя, нито ще я видя.“ Асен Василев коментира, че ако има доказателства за нарушения, те трябва да бъдат внесени в прокуратурата, вместо да се разчита на „медийни фойерверки“.