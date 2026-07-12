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Техеран отвърна
Иран затвори Ормузкия проток до второ нареждане. Тръмп обаче обяви, че проливът е отворен, а американското централно командване обеща безопасно преминаване.
През изминалата нощ американските сили нанесоха трета вълна от удари по страната. Бяха поразени около 140 военни обекта. Сред тях имаше бази за ракети и дронове, складове за боеприпаси и комуникационни центрове.
Вашингтон заяви, че операцията е отговор на иранска атака срещу кораб в протока. Плавателният съд беше тежко повреден, а екипажът го напусна със спасителна лодка.
Иран отвърна с удари срещу американски военни обекти и съюзници на Вашингтон в региона.
Обединените арабски емирства съобщиха за ракетна атака. В Бахрейн прозвучаха сирени, а над Доха бяха прехванати снаряди. Техеран обяви и удар по обект за поддръжка на американски самолетоносач в оманското пристанище Дукм.
Редактор: Ина Григорова
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