Ормузкият проток е отворен за всички кораби, а американските военни сили са „разположени и подготвени“ да гарантират свободата на корабоплаването, заяви Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ), ден след като американските и иранските сили си размениха удари и Иран обяви, че е затворил жизненоважния проток, предаде Ройтерс.

Междувременно Британската агенция за морски търговски операции към Кралските военноморски сили на Великобритания (UKMTO) запази високата степен на заплаха за корабоплаването в Ормузкия проток.

„Иранските атаки, извършени седем пъти от 12 юни насам, повишиха нивото на заплаха до степен „високо“, което означава висока вероятност от преднамерени враждебни действия в настоящите условия“, се посочва в съобщение на агенцията. „Неотдавнашните потвърдени инциденти сочат, че обстановката в областта на сигурността остава напрегната и изисква изключителна бдителност“, се добавя в съобщението

Редактор: Ина Григорова