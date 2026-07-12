Диагноза вундеркинд. Наричат 8-годишния Никола от Варна "дете чудо". Едва завършил първи клас, той вече успешно решава тестовете и задачите на четвъртокласниците. В неговата библиотека има над 450 книги. Обиколил е над 100 музея и галерии. "Менса" го поставя в категория "висока интелигентност", в която попадат едва 4% от хората. Вълнува се от ментална аритметика и паметници на културата, но мечтае да стане поп в църква. Ивомира Пехливанова ни среща с едно необикновено дете.

Бъдещият второкласник може да се представи само с три думи - умен, любознателен и ученолюбив. Започва да чете на 3. На 4 вече се вълнува от история. Днес, едва на 8, колекционира редки монети и банкноти от целия свят. "Това са 500 лв., които са отпечатани в София от 1938 година", показва ги Никола.

В свободното си време печели национални олимпиади по математика, български език и английски. Успоредно трупа медали от конкурси по народно пеене. Намира време и за партия шах с баща си. А отскоро тъче и килими.

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И съвсем не сме приключили. Никола често излиза на сцената, за да рецитира дълги патриотични стихове пред публика, които учи наизуст за часове. А книгите в библиотеката му са над 450. И съвсем не са тези от списъка за лятната ваканция. "Това е "Комунистическа България - пътеводител", тук има повече за паметници, курорти", казва Никола.

"Той е талант, който аз само трябва да подкрепям. И да разпознавам естествено. На 2-3 години се научи да брои до 10, след това започна да проявява интерес към буквите, единствено моята роля беше да му показвам кое е правилното, кое е следващото и той просто поема и продължава по пътя си", казва майката на Никола - Мариета Филева.

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Понякога успява да изненада и собствените си родители със знания и наблюдателност. "Когато бях на 5 години, отидохме в София, в Политехническия музей, и аз спрях на една витрина и искам от майка ми и баща ми 10 лева. И те се учудиха. И аз им казвам: "Вижте, на 10-те лева, на които е Петър Берон, е телескопът на Петър Берон". Той е пред вас на витрината. Никой друг не беше забелязал", споделя Никола.

Разминава се на косъм от членство в "Менса", но все пак е само на 8. В резултата му обаче е посочено, че ако на същия тест по същото време се явят 1000 души, Никола би имал по-висок резултат от 960 от тях.

Но всичко изброено до тук са само хобита. Професиите, които е избрал са други. "Сега малко ще ви учудя, но моята хронология за професиите е - първо да стана футболист. Футболистите много бързо се пенсионират. После археолог, защото ми харесва историята. А след това нещо да правя - поп на църква, защото ми харесва християнството", казва 8-годишния Никола.

Дали всичко това ще се случи в България или някъде по света, Никола още не знае. Но разсъждава философски. "Това ще реши съдбата", вярва той.

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