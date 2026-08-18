Продължава разследването на катастрофата с диво прасе между бургаския квартал „Крайморие“ и село Маринка, при което пострадаха 12 души. „Това е един сложен случай, с усложнена фактическа обстановка откъм обследване на самото произшествие”, каза в ефира на „Здравей, България” по NOVA районният прокурор на Бургас Мария Маркова.

Хронологията на събитията от неделя вечерта показва, че лек автомобил пътувал в посока от Маринка към Крайморие. Според прокурор Маркова внезапно на пътя излязло голямо диво прасе. „Водачът на колата се е опитал да предпази не само себе си, а и животното, но въпреки предприетите предпазни мерки, не е успял. „Активирали са се еърбеците, което е довело до замъгляване на видимостта и блокиране на автомобила в насрещната лента”, обясни тя.

12 души пострадаха след катастрофата с диво прасе край Бургас

Свидетели на сблъсъка станали пътуващите в преминаващ автобус и друг лек автомобил. Те оказали съдействие на хората от блокираната кола, като ги извели безопасно. „Направили са опит да преместят автомобила, за да не стане друг инцидент”, разказа Маркова.

За нещастие, в същия момент през района преминавала кола, управлявана от възрастен шофьор. „По неустановени към момента причини той ударил спрялата кола и хората, които се опитвали да я преместят”, уточни наблюдаващият прокурор. Така били ранени общо 12 души, сред които и шестима турски граждани.

От прокуратурата тепърва ще изясняват всички детайли около тежката катастрофа. „Ще се установява дали след първото произшествие е имало някакви сигнализиращи светлини или знаци на пътя”, посочи Маркова.

Делото е в начален етап и предстоят много разпити, включително на пострадалите, когато здравословното им състояние го позволи.

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