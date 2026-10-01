Трима работници пострадаха, след като клон падна върху тях в Морската градина във Варна.

Най-тежко раненият е мъж на 72 години, който е в реанимация с опасност за живота. В болница остава и жена с травма на главата. Друга жена вече е освободена за домашно лечение.

Снимка: БТА

Инцидентът е от тази сутрин, когато общинските служители събирали падналите по земята листа. По думите на очевидци се е чул силен пукот, а секунди след това клонът се е стоварил върху работниците от 10 метра височина.

Снимка: БТА

Бой и стрелба на варненски плаж, двама са с опасност за живота (СНИМКИ)

От Община Варна заявиха, че до момента дървото не е имало видими признаци на изсъхване.

„Инцидентът е станал по време на рутинно почистване – събиране и метене на паднали листа. Дървото е от вида софора, с диаметър около 1 метър и височина около 20 метра. То се намира на открито място, изложено директно на поривите на вятъра. Клонът е паднал от височина около 10 метра. Няма индикации той да е бил предварително компрометиран", пише в позицията им.