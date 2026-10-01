Снимка: БТА
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Най-тежко раненият е мъж на 72 години, който е в реанимация с опасност за живота
Трима работници пострадаха, след като клон падна върху тях в Морската градина във Варна.
Най-тежко раненият е мъж на 72 години, който е в реанимация с опасност за живота. В болница остава и жена с травма на главата. Друга жена вече е освободена за домашно лечение.
Снимка: БТА
Инцидентът е от тази сутрин, когато общинските служители събирали падналите по земята листа. По думите на очевидци се е чул силен пукот, а секунди след това клонът се е стоварил върху работниците от 10 метра височина.
Снимка: БТА
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От Община Варна заявиха, че до момента дървото не е имало видими признаци на изсъхване.
„Инцидентът е станал по време на рутинно почистване – събиране и метене на паднали листа. Дървото е от вида софора, с диаметър около 1 метър и височина около 20 метра. То се намира на открито място, изложено директно на поривите на вятъра. Клонът е паднал от височина около 10 метра. Няма индикации той да е бил предварително компрометиран", пише в позицията им.
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