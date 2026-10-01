Националната агенция за приходите засилва контрола върху товари от Китай, Турция и други държави извън Европейския съюз. Само между 1 и 27 септември служителите на Главна дирекция „Фискален контрол“ са извършили 271 проверки и наблюдения на движението на стоки, съобщиха от приходната агенция.

Във фокуса на инспекторите попадат основно дрехи, обувки, детски играчки, промишлени изделия и различни стоки за бита. Проверките са част от шестмесечен мониторинг, чиято цел е да проследи целия път на продуктите - от влизането им в страната до продажбата им на крайния потребител.

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От извършените през септември проверки 178 са на стоки, внесени и обмитени в България, а 18 - на товари от трети държави, които са преминали митническо оформяне в друга страна от ЕС и впоследствие са транспортирани у нас. Други 75 проверки са направени при извеждането на стоките от складове и обекти, поставени под наблюдение на НАП.

Инспекторите проследяват транспортните средства, местата за разтоварване, складовите наличности и последващите доставки по търговската верига. Сравняват се данните в митническите, транспортните и счетоводните документи с действително установените количества.

„Наблюдаваме цялата верига - от вноса на стоката от трета държава до реализацията ѝ на крайния клиент, за да установим къде по веригата се случва това завишаване на цените в пъти“, обясни главният експерт в дирекция „Комуникации“ на НАП Лора Георгиева.

Първоначалният анализ на приходната агенция показва съществени разминавания между стойността, на която част от стоките се декларират при внос, и цената, на която впоследствие достигат до потребителите.

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По думите на Георгиева в някои случаи продуктите влизат в страната на сравнително ниска декларирана стойност, а при продажбата им на дребно цената вече е нараснала многократно.

Затова НАП проверява как се формира увеличението по отделните звена на веригата и дали всяка продажба е надлежно документирана и отчетена. Целта е да се установи и дали търговците са декларирали и внесли данъците върху действително получените приходи.

„Трябва да преценим дали данъците, които търговците декларират по веригата, отговарят на реално реализираните приходи“, посочи Георгиева.

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Резултатите от шестмесечния мониторинг ще бъдат използвани за определяне на рискови търговци, маршрути и категории продукти. При установени основания ще могат да бъдат възлагани последващи проверки и контролни производства.

Редактор: Цветина Петкова