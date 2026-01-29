-
Инспекторите проследяват 101 групи стоки
Продължават проверките на НАП в търговски обекти в цялата страна за неправомерно повишение на цените от лева в евро. Инспекторите на приходната агенция днес са в Севлиево.
Те проверяват проверяват над 101 групи стоки в произволно избрани магазини. Владислав Илиев, началник-отдел в НАП, посочи, че сред проверяваните стоки са мляко, млечни продукти, месо, риба, плодове и зеленчуци, кафе, чай и други.
КЗП съветва търговците да се снабдят с евромонети
Ще бъде направена съпоставка на цените преди влизането на еврото и след това. Ако има ръст, то ще се проследи дали той е обоснован. Ако скокът на цените е неправомерен, следва глоба, допълни Илиев.
Инспекторите на НАП правят не само регулярни проверки, но работят и по сигнали. До този момент са обработени над 2400 сигнала на територията, за която отговорност носи НАП Велико Търново. От тях близо 15% са били основателни, като са наложени и глоби.
