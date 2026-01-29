КЗП препоръчва на търговците да си набавят достатъчно количество монети в евро. Тези, които не спазват правилата за двойно обозначаване, правилно превалутиране, прозрачно ценообразуване или други изисквания на Закона за еврото, подлежат на санкции от страна на КЗП и останалите контролни органи.

Комисията ще продължи със засилените проверки и за необосновано покачване на цените. При установяване на такова, търговците имат пет работни дни да докажат икономическата обосновка за това.

Близо месец след въвеждането на еврото: Колко струват основните храни

Припомняме, че от 1 февруари еврото става единственото законно платежно средство в България. Левът спира да бъде валута за плащане, а еврото става единственото законно средство за разплащане за стоки, услуги и задължения. Потребителите трябва да плащат в евро, а търговците — да приемат, обслужват плащания и връщат ресто само в евро. Възможността за плащания в двете валути изтича на 31 януари.

Законът за въвеждане на еврото, обаче, задължава цените да се показват както в евро, така и в лева до 8 август 2026 г.

От КЗП апелират гражданите да продължават да подават сигнали и жалби на горещия телефон 0700 11 122, на място в офисите на КЗП в цялата страна, чрез сайта kzp.bg или през мобилното приложение.

Редактор: Цветина Петрова