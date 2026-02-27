Към 27 февруари 2026 г. извън касите на БНБ остават 3.9 млрд. лева в банкноти и монети, което представлява изтеглени 87% от левовете, които са били в обращение в началото на 2025 г., съобщи БНБ на сайта си.

Процесът по изтегляне на банкноти и монети в левове и по пускане в обращение на евробанкноти и евромонети се осъществява в съответствие с действащата нормативна рамка и утвърдените оперативни планове, допълват от Банката.

86% от левовете са излезли от обращение

Евробанкнотите и евромонетите в обращение към същата дата са на обща стойност над 7.5 млрд. евро, осигуряващи нормалното функциониране на платежната система и обслужването на икономиката и населението.

Редактор: Емил Йорданов