Месечната инфлация за февруари е 0,4 процента. Това представлява увеличение с 0,1 процентни пункта спрямо предварителните експресни оценки (т.нар. флаш инфлация), представени миналата седмица. Това обясни зам.-председателят на НСИ Свилен Колев на брифинг на Координационния център към Механизма за еврото в Министерския съвет.

Годишната инфлация за февруари 2026 г. спрямо февруари 2025 г. остава без промяна - 3,3%.

По отношение на хармонизирания индекс на потребителските цени, който се използва за сравнение в рамките на Европейския съюз, месечната инфлация за февруари е 0,2%, което е с 0,1 процентен пункт повече от предварителната експресна оценка. Годишната инфлация по този индекс за февруари 2026 г. спрямо февруари 2025 г. е 2,1%, при 2,0% според предварителните оценки.

В икономиката ни все още има 3.7 млрд. лева

„Това ниво е близко до средните стойности за еврозоната”, отчете Колев.

Процесът на въвеждане на еврото премина изключително гладко. Над 89% от левовете вече са изтеглени от обращение, което означава, че процесът по изземването на левовите банкноти практически е завършен. Товазаяви ръководителят на Координационния център Владимир Иванов, който е и председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

Той припомни, че на местата, където все още се предават левове - търговските банки ще извършват обмен безплатно и без такси до средата на годината, а БНБ - безсрочно.

"В момента няма никакъв проблем с обращението на евробанкнотите и евромонетите. Това се потвърждава и от данните, както и от броя на сигналите - оплакванията в тази посока са изключително малко", подчерта Иванов.

От МВР за периода 6-12 март са регистрирани 6 нови случая на опит за прокарване в обращение на фалвиши евробанкноти. Образувани са 2 досъдебни производства и 4 проверки за извършено престъпление. Иззети са общо 21 броя банкноти, от които 16 броя с номинал 10 евро, 4 броя с номинал 50 евро и 1 брой с номинал 5 евро. От началото на годината до 12 март от МВР са регистрирани общо 177 случая на опит за прокарване в обращение на фалшиви евробанкноти, включително и такива с реквизитна цел.

