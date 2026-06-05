От изказването на министър Шишков, че "сглобката е сглобила незаконен град" - не чух нищо ново. От изказването му се вижда политическо заявление. Факт е, че имаме своеобразно прехвърляне на темата от управлението на ГЕРБ във Варна към това на „Продължаваме Промяната - Демократична България“. На местно ниво, а и в националните медии, се сблъскват ГЕРБ и „Продължаваме промяната“. И дясното пространство се разделя по тази тема - кой е виновен и при кого е започнало строителството. Това заяви в „Твоят ден” по NOVA NEWS журнатистът Александър Симов, коментирайки въпроса кой е виновен за издигането на незаконните сгради край Варна.

По думите му всъщност политическият извод е, че и двете политически сили носят отговорност. "Виждаме своеобразна коалиция на безхаберието - нека не я наричаме корупционна коалиция, защото строителството е започнало още при ГЕРБ. Факт е, и че при Благомир Коцев не се прави достатъчно, за да бъдат спрени тези строежи", подчерта Симов.

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"Факт е, че има незаконно строителство, но големият капан е да се влиза в политическия конфликт - кой е виновен и кой е прав. Ясно е, че всички до момента носят отговорност, след като са допуснали такива мащабни строежи", заяви изпълнителният директор на „Галъп интернешънъл” Петко Петков.

Според него големият въпрос е дали от това може да се стигне до законодателни промени, които да прекратят подобни практики в България. "От една страна виждаме скъпи, луксозни постройки, а от друга - хора, които живеят в незаконни жилища, често в крайно лоши условия. Това трябва да бъде вход към по-голям разговор - как да се узаконят жилищата на хората без дом, и как същевременно да се спрат и разрушават незаконните луксозни имоти. Но не знам дали това може да се случи в момента", подчерта той.

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"И моят прочит не е много по-различен. Ние винаги първо правим политически присъди, а после - се занимаваме с реалната престъпна дейност, която трябва да бъде доказана от компетентните органи", заяви от своя страна медийният експерт доц. Георги Лозанов.

По думите му, ако говорим за „незаконен град“, това означава незаконно действие - престъпление. "При престъпление отговорността е персонална. Не може да се говори общо - „тази власт“, „онази власт“, „сглобката е виновна“. Това започва да звучи подозрително. Вместо това се замъглява реалният проблем с политически клишета. И това не помага за решаването му", изтъкна той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова