В преходния период между пролетта и лятото рискът от гръмотевични бури е значително по-висок, особено в планинските райони. Това каза в ефира на „Здравей, България” Благовест Обецанов от Планинската спасителна служба, след като мъж загина след удар от мълния край Кресна.

Той съветва туристите да следят прогнозата за времето и при очаквани бури да избягват преходи във високите части на планината. По думите му, гръмотевичната буря е опасно близо, когато между светкавицата и последвалия гръм има по-малко от 30 секунди. В такава ситуация хората трябва незабавно да напуснат откритите и високите места, като се насочат към по-ниски терени и потърсят подходящ подслон.

Мълния уби мъж в Кресна

Той препоръча също да не се стои под единични дървета. Ако бурята застигне човек на открито, е добре той да се изолира от земята чрез суха раница, яке или друг непроводим предмет и да приклекне ниско. При движение в група хората трябва да се раздалечат на поне пет метра един от друг, за да се намали рискът при евентуален удар от мълния.

Специалистът напомни още, че металните предмети като туристически щеки и велосипеди трябва да бъдат оставяни на разстояние, а мобилните телефони по възможност да бъдат прибрани и изключени по време на силна буря.

В ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS д-р Пенчо Пенчев от Българския Червен кръст обясни, че когато се намираме на закрито по време на гръмотевична буря, е добре да изключим електроуредите, да не говорим по телефона, да не ползваме водопровода и да не стоим близо до врати и прозорци, особено ако рамките на прозорците са метални.

„Ако сте в парка, потърсете вариант да се скриете в най-близката стабилна сграда или лек автомобил. Лекият автомобил е едно от най-сигурните меса, в които може да се скриете”, посочи той. „Ако сте на полето и нямате такава опция, най-добре е да клекнете, да обхванете краката си с ръце, да се свиете на кълбо и да изчакате да мине бурята. Добре е да бъдете далече от животни, тъй като те привличат повече мълнията заради мократа си козина”, каза той.

„Старайте се да имате най-малко съприкосновение със земята. Не бива да лягате по корем или по гръб върху земята, тъй като това увеличава площта, с която контактувате със земната повърхност”, допълни още той.

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