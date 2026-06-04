35-годишен мъж е починал, след като е бил поразен от мълния в района на Кресна. Инцидентът е станал на обходното трасе край града, където в момента се извършват строителни дейности.

Трагедията се е разиграла около 10:30 часа в четвъртък. Загиналият мъж и негови колеги тръгнали към автомобил, в който да се качат, за да се скрият от връхлитащата буря. В този момент обаче мълнията е поразила мъжа и той е починал на място.

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Екип на NOVA се свърза с Инспекцията по труда. Оттам обясниха, че са направили проверка на място, като са установили, че работниците днес е трябвало само да направят оглед на обекта и да планират изграждането на кофраж. Към момента на инцидента те не са извършвали трудова дейност и се касае за трагичен инцидент.

Припомняме, че днес Благоевград е сред областите с обявен жълт код за интензивни валежи и гръмотевични бури, като са възможни и градушки.