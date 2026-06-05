Дрон се самовзриви край пристанището в Констанца тази сутрин. По информация на румънското Министерство на отбраната няма жертви и пострадали.

Според първоначалните данни дронът е от типа, използван във войната в Украйна. Устройството е забелязано около 05:00 часа сутринта. Районът е бил отцепен и обезопасен, а на място са изпратени екипи на полицията и жандармерията още преди експлозията.

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Румънските власти разследват произхода на апарата, а президентът и премиерът са били информирани за инцидента. Дронът предполагаемо е украински и е бил с десетки килограми експлозиви на борда, пише БТА.

По-късно са намерени още три подобни устройства.

Редактор: Ина Григорова