Поройните дъждове предизвикаха сериозни проблеми във Варненско.

В село Медовец приземните етажи на десет къщи бяха залети, като са наводнени и дворове и селскостопански постройки. За щастие няма пострадали или бедстващи хора, но материалните щети са значителни.

По-рано днес кметовете на Дългопол и Вълчи дол обявиха частично бедствено положение заради повишеното ниво на язовир „Генерал Колев”. Започнало е контролирано изпускане на водата, като съоръжението е под постоянно наблюдение.

Снимка: Емил Дамянов

Снимка: Емил Дамянов



Снимка: Емил Дамянов

Снимка: Емил Дамянов

Редактор: Ина Григорова