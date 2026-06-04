Снимка: Емил Дамянов
В село Медовец приземните етажи на десет къщи бяха залети
Поройните дъждове предизвикаха сериозни проблеми във Варненско.
В село Медовец приземните етажи на десет къщи бяха залети, като са наводнени и дворове и селскостопански постройки. За щастие няма пострадали или бедстващи хора, но материалните щети са значителни.
По-рано днес кметовете на Дългопол и Вълчи дол обявиха частично бедствено положение заради повишеното ниво на язовир „Генерал Колев”. Започнало е контролирано изпускане на водата, като съоръжението е под постоянно наблюдение.
Снимка: Емил Дамянов
Снимка: Емил Дамянов
Снимка: Емил Дамянов
Снимка: Емил ДамяновРедактор: Ина Григорова
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