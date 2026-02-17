Стойността на седмичната потребителска кошница за основни хранителни продукти нараства с 1 евро, достигайки 58 евро за 27 основни артикула – включително плодове и зеленчуци. Тенденцията е особено видима при червения и зеления пипер и тиквичките, чиито цени бележат над 100% увеличение от началото на годината. То формира 4 евро от общото покачване. При лимона цената се повишава с 30 евроцента за седмица, като предлагането на цитрусови плодове остава ограничено. Това сочат данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържища.

Продължава задържането на високите цени на краставиците и доматите – с 16 евроцента от началото на годината. Сезонните зеленчуци като зеле, моркови и лук запазват почти стабилни цени, с вариации до 2–3 евроцента за последните 45 дни. Единственият плод с понижение е бананът – минус 1 евроцент на седмична база.

Потребителската кошница поскъпна с 5 евро за първите 40 дни на годината

При основните хранителни продукти цените на захар, брашно и яйца остават без промяна. Оризът, киселото мляко и свинското месо отбелязват умерено намаление – съответно с 5, 6 и 32 евроцента. Малки колебания - с между 2 и 4 евроцента, се наблюдават при фасул, прясно мляко и пилешко месо. Същевременно цените на кашкавала, сиренето и маслото се увеличават – съответно с 21, 20 и 20 евроцента.

Председателят на Координационния център към Механизма за еврото Владимир Иванов посочи, че увеличението при зеленчуците се дължи на ограничено предлагане и по-ниско масово производство през зимния сезон, както и на ограничени доставки от съседни страни. Въпреки това, по думите му, пазарът остава стабилен и без нетипични отклонения за сезона.

⇒ Процесът по въвеждане на еврото и изтегляне на лева

По данни на БНБ към 16 февруари процесът по изтегляне на левовете и пускането в обращение на евробанкноти и евромонети върви по утвърдените оперативни планове. Извън касите на Централната банка остават 4,8 млрд. лева, което означава, че 84,5% от левовете вече са изтеглени от обращение. Тенденцията на събиране се забавя, което според Иванов е очаквано, тъй като част от банкнотите ще останат в населението като спестявания или колекционерски екземпляри. Към момента няма недостиг на евробанкноти и евромонети.

Иванов припомни, че левовите банкноти се приемат безсрочно в Българска народна банка, а в търговските банки – без такси до средата на годината. Той апелира най-вече към възрастните хора да извършват обмяната единствено в банки и официални институции, а не на неформални места, с цел гарантиране на тяхната сигурност.

Активна роля в процеса продължават да имат и от "Български пощи". За периода от 5 януари до 13 февруари 2026 г. са извършени близо 133 хиляди обменни операции на обща стойност около 205 млн. лева. Само на 13 февруари са обслужени над 3 200 души, като са обменени повече от 5 млн. лева. Данните показват спад в нуждата от зареждане с евробанкноти и намаляващ интерес към обмяната на левове, което отразява напредналия етап на процеса.

Двойното обозначение на цените остава в сила, а гражданите разполагат с достатъчно време да обменят останалите левови банкноти и монети.

Контролните органи продължават засилените проверки. От Комисия за защита на потребителите съобщиха, че между 1 януари и 12 февруари са извършени над 2 100 проверки на търговски обекти и онлайн магазини. Установени са 151 нарушения, сключени са 95 споразумения и са издадени 64 наказателни постановления. Делът на нарушенията остава около 10%, което според Иванов е сравнително нисък процент предвид мащаба на проверките.

Допълнителни съвместни проверки се извършват всяка седмица от КЗП, Националната агенция за приходите и Агенцията по безопасност на храните. НАП отчита над 8 500 проверки за периода октомври 2025 – февруари 2026 г., при които са установени над 500 нарушения на Закона за въвеждане на еврото. Издадени са 145 наказателни постановления на обща стойност над 360 хил. евро.

Откриха над 200 000 фалшиви евро при спецакция в Ловешко

По линия на сигурността от Министерство на вътрешните работи съобщават за засилен контрол срещу фалшиви евробанкноти. Само за периода 6–12 февруари са регистрирани 18 нови случая на опити за прокарване на неистински банкноти, а от началото на годината общият им брой достига 128. Иззети са над 2 000 фалшиви банкноти, основно с номинал от 100 евро, и са образувани досъдебни производства.

По данни на Владимир Иванов и според оперативната информация на МВР към 10 февруари 2026 г. служители на ОДМР-Ловеч са иззели автентични евробанкноти на обща стойност 205 000 евро. Лицето, притежавало банкнотите, е привлечено като обвиняем и задържано с постановление на прокурор, а срещу него е образувано досъдебно производство. По думите на Иванов иззетите банкноти са с много добро качество и трудно биха могли да бъдат разпознати като неистински, като разследването ще установява дали част от тях са били пуснати в обращение и къде са произведени.

⇒ Окончателните данни на НСИ: Годишната инфлация в България е 3,5%, хранителните продукти поскъпнали с 3,9%

Директорът на Националния статистически институт (НСИ) представи окончателните данни за инфлацията в България за януари 2026 г. Според статистиката месечната инфлация спрямо декември 2025 г. е 0,6%, а годишната инфлация – спрямо януари 2025 г. – достига 3,5%. Разликата между предварителната „флаш-инфлация“ и окончателните данни е минимална – само 0,1%.

НСИ: 0,6% по-скъпи стоки и услуги през януари

Хармонизираният индекс на потребителските цени, по който България се сравнява с останалите държави членки на Европейския съюз, е 2,3%, докато флаш-инфлацията за еврозоната е 1,7%. Това показва, че инфлацията у нас е с около 0,6 процентни пункта по-висока от средната за еврозоната.

Най-голямо увеличение на цените за годината се наблюдава в групата „Развлечения, спорт и култура“, включително зимни почивки, фитнес услуги и танцови курсове. Услугите в ресторанти и хотели са поскъпнали с 9,2%, а образователните услуги – с 8%, главно за детски школи и университетски такси. Повишение има и при услуги за лична грижа и социална защита.

Цените на алкохолни напитки, тютюневи изделия и наркотици са се увеличили с 6%, а хранителните продукти и безалкохолни напитки – с 3,9%. От Националният статистически институт обясниха за NOVA, че измерването на инфлацията в България не включва наблюдение на цените на наркотици, защото продажбата и употребата им в страната е незаконна. Назоваването на групата стоки е от европейски регламент, който обхваща и държави-членки, в които употребата на леки наркотици е легална.

Намаление се отчита при здравеопазването, информацията, комуникацията и транспорта. Доц. Атанасов посочи като примери промоционални цени на телевизори и спад на цените на дизел и бензин.

