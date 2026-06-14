Вече три дни светът е футбол! Мондиал 2026 набира скорост. Отборите на Швейцария и Бразилия не успяха да победят в първите си мачове, а цените на билетите за мачовете на САЩ вече достигнаха космически висоти.

Бразилските фенове имат нова мантра - Rumo ao Hexa, „Преследваме шестата!”. Мечтата за нова световна титла обаче може да се окаже илюзия след фалстарта 1:1 срещу Мароко. При всеки от досегашните си пет триумфа Селесао започваше с победа. Критики понесе бившият нападател на "Лудогорец" Игор Тиаго, който започна титуляр, но игра с топката само 16 пъти. Екип на NOVA засне автентичната реакцията на фенове в столицата Бразилия при изравнителния гол на Винисуис, който спаси отбора си от загуба.

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"Представям си само най-доброто за отбора ни!", сподели бразилска фенка.

За три дни от Мондиал 2026 Шотландия спасява честта на Европа. Символично, след 28-годишно отсъствие от световни първенства гол в 28-ата минута срещу Хаити донесе успех на гайдарите и те са единственият тим от Стария континент с победа.

В Мисури телевизионното отразяване на шотландския триумф бе временно прекъснато, заради предупреждение за наближаващо торнадо, което пък смути тренировките на отседналия в щата английския национален тим, който трябваше по спешност да се прибере в базата си в Канзас Сити.

Легендарният бивш футболист и понастоящем коментатор Гари Невил нарече ФИФА „диктатура” заради излъчването на само едно повторение при спорна дузпа за Швейцария срещу Катар, който спечели историческа първа точка на световни първенства - 1:1. Световната федерация се оправда с технически срив.

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Изненада поднесе и Австралия с победа 2-0 над Турция, а прочувствения разказ за автора на първия гол Нестор Иранкунда, роден в бежански лагер в Танзания, го превърна в сензация в социалните мрежи, където бе припомнена и забележителна негова имитация на Майкъл Джексън.

Един от училищните автобуси, които превозват фенове на Мондиал 2026-а, бе подпален по време на хаотичните празненства след спечелената от "Ню Йорк Никс" в събота вечер първа титла на НБА от 53 години насам.

Фокусът на американските спортни привърженици обаче се измества от баскетбола към футбола след победния старт на техния национален тим срещу Парагвай в събота сутрин. В резултат на това обаче цените за следващия мач на САЩ срещу Австралия скочиха с до 60 процента и най-евтините са по 1735 долара.

Редактор: Станимира Шикова