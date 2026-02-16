Снимка: iStock
Инфлацията на годишна база е 3,5%
Националният статистически институт изнесе данни за инфлацията. Месечната инфлация за януари спрямо декември показва ръст на цените от 0,6%.
На годишна основа, през януари 2026 г. спрямо същия месец на 2025-а, поскъпването е с 3,5%.
НСИ отчете годишна инфлация от 3,6% през януари
Редактор: Дарина Методиева
