Снимка: iStock
-
Най-сериозно увеличение е отчетено при ветеринарните услуги
Годишната инфлация в България през януари е 3,6%, а месечната – 0,7%. Това показват предварителните експресни данни на Националния статистически институт (НСИ), представени от председателя на института Атанас Атанасов. Информацията е предоставена от Координационния център към механизма за въвеждане на еврото.
По думите на Атанасов ръстът на цените се дължи основно на поскъпване в сектора на услугите. „Според експресната предварителна оценка на НСИ за януари месечната инфлация е 0,7%, а годишната достига 3,6%“, заяви той.
Цените в здравеопазването у нас изостават спрямо средната инфлация
Най-сериозно увеличение е отчетено при ветеринарните услуги. Покачване на цените има също при застрахователните и финансовите услуги, както и в сектора на ресторантите и хотелите.
Цените на услугите в ресторантите и хотелите са се увеличили с 1,6% на месечна база, а на годишна – с над 9%, което е най-високият отчетен ръст сред основните групи стоки и услуги.
Данните са предварителни и подлежат на актуализация, но очертават ясна тенденция за натиск върху цените, воден основно от услугите, в началото на годината.
