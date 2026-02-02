Цените в здравеопазването изостават спрямо средната инфлация, а близо 80% от клиничните пътеки са подценени. Това показва анализ на Експертния клуб за икономика и политика. Общата инфлация за четири години е 31%, а в здравеопазването тя е 14 на сто. Тоест ръстът на цените в сектора изостават от тези в останалата част от икономиката.

Така поскъпването не е равномерно. Цените и на лекарските услуги, и на лекарствените продукти се движат нагоре. Същевременно обаче тези на болничните услуги са на минус 83%. Анализът показва още, че 77 на сто от цената на клиничните пътеки е по-ниска от тяхната адекватна стойност.

Почти осем от десет клинични пътеки са недофинасирани, изчисляват от Експертния клуб по икономика и политика. Сред най-подценените са и тези по лъчелечение. Управителят на Онкологичния център в Русе д-р Камен Кожухаров разказва, че разходите на болницата са големи.„Понеже онкологиите разполагаме с много източници на йонизиращо лъчение както за диагностика, така и за лечение, задължително трябва да имаме сервизен договор с инженерна фирма. Ние специално плащаме за едрите апарати 80 хиляди лева на месец. Като не се покачват клиничните пътеки, ползваме допълнителното материално стимулиране, за да повишим основните заплати, но то намалява, тоест нямаме повишение на дохода на хората”, отбелязва д-р Кожухаров.

Според експертите липсата на справедливост при цените на клиничните пътеки се равнява на близо 1,5 млрд. евро.





„Някои трябва да бъдат вдигнати почти двойно или тройно, а други - със значително по-малък процент. Това е нещо, което възстановява някаква форма на достъп на пациента до болничната помощ, намалява доплащането от друга страна и трето - дава възможност лечебните заведения да покачват стандарта си чрез заплати”, заяви Аркади Шарков от Експертния клуб.





„За съжаление много клинични пътеки се използват за диагностика, а тя може да бъде правена и в извънболничната помощ. Факт е обаче, че сме пак на опашката по заделен процент от БВП за здравеопазване и с най-ниската здравноосигурителна вноска”, допълва председателят на БЛС д-р Николай Брънзалов.





Без бюджет за тази година се задълбочава рискът повече лечебни заведения да изпаднат в затруднено финансово състояние. От Експертния клуб смятат, че здравната вноска все пак трябва да бъде вдигната поетапно с 2%.