В рубриката „Твоите здравни права“ на „Пулс“ гостува магистър-фармацевт Милена Цонева – директор на дирекция „Лекарствени продукти и диетични храни“ към Националната здравноосигурителна каса. Темата бе посветена на лекарствата за домашно лечение, които Здравната каса заплаща, както и на реда за тяхното предписване и отпускане.

Милена Цонева обясни, че НЗОК заплаща лекарствени продукти за домашно лечение, които са включени в Приложение №1 на Позитивния лекарствен списък. Те трябва да са разрешени за употреба по закон, да се предписват по лекарско предписание, да имат утвърдена цена от Националния съвет по цени и реимбурсиране и да са предназначени за заболявания, включени в списъка на заболяванията, финансирани от Касата. Освен това продуктите трябва да са заявени за заплащане от притежателите на разрешение за употреба, с които НЗОК има сключен договор.

Има ли риск от поскъпването на някои лекарства

Позитивният лекарствен списък включва медикаментите, които могат да бъдат реимбурсирани с публични средства. В Приложение №1 са посочени терапевтичните показания, МКБ кодовете и нивата на реимбурсиране. Към момента в него фигурират около 2100 лекарствени продукта, което дава широки възможности на лекарите да подбират подходяща терапия за конкретния пациент.

Всяка година списъкът се актуализира с нови терапии, включително нови активни вещества и нови терапевтични показания на вече включени лекарства. По думите на Цонева това са предимно високотехнологични, таргетни и персонализирани терапии, често без алтернатива, които подобряват поносимостта, качеството и продължителността на живот на пациентите.

Началникът на дирекцията напомни, че от 1 юли 2025 г. НЗОК заплаща напълно лекарствени продукти по лекарско предписание за лечение на остри инфекциозни заболявания, включително антиинфекциозни средства, за деца до 7-годишна възраст. Това стана възможно след нормативни промени и включване на съответните заболявания и медикаменти в позитивния списък.

Пациентите могат да проверят кои лекарства се заплащат от Касата чрез сайта на НЗОК, където на всяко 1-во и 16-о число се публикува актуализиран списък. В него е посочен и режимът на предписване – дали медикаментът се изписва с или без протокол, както и дали се издава единично или тройно електронно предписание.

Как работи новото приложение за цени на медикаменти

По отношение на хроничните заболявания Милена Цонева подчерта, че дори при непроменена терапия пациентът трябва да посети личния си лекар за нова електронна рецепта след изчерпване на предписаното количество. Предписването се извършва след преглед, отразен в амбулаторния лист, с цел терапията да отговаря на актуалното здравословно състояние.

При хоспитализирани пациенти е възможно изписване на лекарства за придружаващи хронични заболявания без преглед, като това се отбелязва в амбулаторния лист. Не могат обаче да се предписват медикаменти за основното заболяване, за което пациентът е приет, за новооткрито заболяване по време на болничния престой или при промяна в терапията.

За неподвижни пациенти и настанени в хосписи нормативната уредба предвижда облекчен ред за предписване на лекарствени продукти, който е регламентиран в Националния рамков договор.

Ново мобилно приложение показва цените на лекарствата и в евро

Лекарствата, заплащани от НЗОК, се отпускат само в аптеки със сключен договор с Касата и единствено от магистър-фармацевт. Проверката на електронната рецепта се извършва чрез Националната здравна информационна система по идентификационен номер на пациента.

Електронните рецепти имат определена валидност – до 15 дни за единична рецепта и първия отрязък на тройната, до 45 дни за втория и до 75 дни за третия. Ако срокът бъде пропуснат, пациентът трябва да посети личния си лекар за издаване на ново предписание.

В случаите, когато даден медикамент отпадне от Позитивния лекарствен списък, пациентът отново се насочва към общопрактикуващия лекар, който изписва терапевтична алтернатива, съобразена с ефективността, продължителността на лечението, страничните ефекти и начина на приложение.