От Министерството на здравеопазването посочиха, че сумите са автоматично превалутирани
Министерството на здравеопазването заедно с Националния съвет по цени и реимбурсиране ще представят ново мобилно приложение, което ще предоставя на гражданите достъп до актуална информация за цените на лекарствата в България. В него ще може да се извършва справка за цените както в български лева, така и в евро.
Още в края на миналия месец стана ясно, че съгласно Закона за въвеждане на еврото, регистрите с цени трябва да бъдат адаптирани към новата валута. От Министерството посочиха, че цените са автоматично превалутирани от лева в евро в съответните регистри - включително в Позитивния лекарствен списък. Обявяването им още тази година има за цел да осигури предвидимост, спокойствие и информираност на гражданите по време на валутния преход.Редактор: Станимира Шикова
