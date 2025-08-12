Министерството на здравеопазването заедно с Националния съвет по цени и реимбурсиране ще представят ново мобилно приложение, което ще предоставя на гражданите достъп до актуална информация за цените на лекарствата в България. В него ще може да се извършва справка за цените както в български лева, така и в евро.

Още в края на миналия месец стана ясно, че съгласно Закона за въвеждане на еврото, регистрите с цени трябва да бъдат адаптирани към новата валута. От Министерството посочиха, че цените са автоматично превалутирани от лева в евро в съответните регистри - включително в Позитивния лекарствен списък. Обявяването им още тази година има за цел да осигури предвидимост, спокойствие и информираност на гражданите по време на валутния преход.

Редактор: Станимира Шикова