Снимка: БГНЕС, архив
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Той почина на 2 юни на 61 години
Днес се прощаваме с Любен Дилов-син. Поклонението се състоя в храм „Света София“ в столицата.
Снимка: БГНЕС
Той почина на 2 юни на 61 години. Писател, журналист, продуцент и сценарист - той е син на писателя - фантаст Любен Дилов. Той е сред създателите и идеолозите на телевизионните предавания „Ку-ку“, „Каналето“, „Хъшове“, „Шоуто на Слави“, депутат е в осем парламента, а като народен представител е активен член на Комисията по туризъм и на тази по култура и медии.
Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Дилов беше избран за народен представител и в настоящия парламент, но не успя да положи клетва.
Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕСРедактор: Ивета Костадинова
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