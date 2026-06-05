Днес се прощаваме с Любен Дилов-син. Поклонението се състоя в храм „Света София“ в столицата.

Снимка: БГНЕС

Той почина на 2 юни на 61 години. Писател, журналист, продуцент и сценарист - той е син на писателя - фантаст Любен Дилов. Той е сред създателите и идеолозите на телевизионните предавания „Ку-ку“, „Каналето“, „Хъшове“, „Шоуто на Слави“, депутат е в осем парламента, а като народен представител е активен член на Комисията по туризъм и на тази по култура и медии.

Отиде си Любен Дилов-син

Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Дилов беше избран за народен представител и в настоящия парламент, но не успя да положи клетва.

Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Редактор: Ивета Костадинова