Снимка: Кмет на община Котел Коста Каранашев
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От местната администрация не изключват да поискат помощ от доброволци за разчистване на щетите
Започва описа на щетите след наводнението в котленското село Тича от вчера следобед. По данни от местната администрация, над 30 къщи са били наводнени, няма пострадали хора.
Река Черна излезе от коритото си в село Тича, залети са къщи и пътища (ВИДЕО+СНИМКИ)
Електрозахранването в района е било спряно за кратко, проблем с водоподаването няма. При нужда от подслон за хората от пострадалите къщи бяха осигурени места в училището и читалището.
От местната администрация не изключват да поискат помощ от доброволци за разчистване на щетите.Редактор: Ина Григорова
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