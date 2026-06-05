Започва описа на щетите след наводнението в котленското село Тича от вчера следобед. По данни от местната администрация, над 30 къщи са били наводнени, няма пострадали хора.

Река Черна излезе от коритото си в село Тича, залети са къщи и пътища (ВИДЕО+СНИМКИ)

Електрозахранването в района е било спряно за кратко, проблем с водоподаването няма. При нужда от подслон за хората от пострадалите къщи бяха осигурени места в училището и читалището.

От местната администрация не изключват да поискат помощ от доброволци за разчистване на щетите.

Редактор: Ина Григорова