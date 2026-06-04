След обилните дъждове река Черна излезе от коритото си в района на котленското село Тича. Залети са къщи, дворове, както и републиканският път, който свързва Котел и Омуртаг.

Няма данни за пострадали или бедстващи хора заради усложнената обстановка. Областният управител на Сливен задейства системата за ранно предупреждение BG-ALERT.

Снимка: Кмет на община Котел Коста Каранашев

Властите следят ситуацията. За утре няма обявени кодове за опасни явления в страната.

Снимка: Кмет на община Котел Коста Каранашев

Редактор: Ина Григорова