За радост на стотици късметлии, Мадона изненадващо се появи на площад „Таймс Скуеър“ в Ню Йорк за импровизиран концерт.

67-годишната певица се появи на 4 юни вечерта, облечена в розов корсет, син сутиен, чорапогащи до бедрата и сини слънчеви очила, за да промотира предстоящия си албум „Confessions II“ и да даде старт на Месеца на прайда, предаде АФП.

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Феновете са получили кратко предизвестие да се появят на емблематичния площад в Манхатън, за да гледат импровизираното 15-минутно шоу, спонсорирано от ЛГБТ приложението за запознанства Grindr, което също е излъчвало събитието на живо.

От сцена, разположена в една от огромните LED инсталации на „Таймс Скуеър“, Мадона изпълни шест песни, включително „Hung Up“, „Get Together“ и „I Love New York“ от албума ѝ от 2005 г. „Confessions on a Dance Floor“.

Тя изпя също „I Feel So Free“, „Bring Your Love“ и „Love Sensation“ от 15-ия си студиен албум, чиято премиера е насрочена за 3 юли.

Редактор: Никола Тунев