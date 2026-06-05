"Настоящото правителство осигурява непрекъснатост на реформите, като същевременно постига осезаеми резултати, съобразени с препоръките на Комисията. Възприемаме диалога за върховенство на правото като ценен инструмент за укрепване на демократичните институции, прозрачността и общественото доверие, като същевременно гарантираме дългосрочна устойчивост и ефективност в функционирането на съдебната система в полза на гражданите", каза министърът на правосъдието Николай Найденов по време на срещата си с комисаря за демокрацията, правосъдието, върховенството на закона и защитата на потребителите Майкъл Макграт.

Той проведе конструктивен обмен с него, относно напредъка на България при изпълнението на основните препоръки в Годишния доклад за върховенството на правото, в рамките на Съвета ПВР в Люксембург днес.

Правосъдният министър е категоричен, че Сарафов трябва да напусне съдебната система

Европейската комисия работи по изготвянето на новия доклад за 2026 г. и получи важна информация за предприетите действия от българска страна в областта на съдебната реформа и борбата с корупцията.

Министър Найденов подчерта политическата воля на новото правителство за подобряване на организацията на работата на съдебната система, отчетността, отговорността и независимостта на магистратите. Изтъкна, че целта не е формално изпълнение на препоръките, а укрепване на институционалната устойчивост, прозрачността и доверието на обществото в съдебната система и демократичните институции.

Снимка: Министерство на правосъдието

Комисар Макграт приветства проактивната политика на новото българско правителство и първите реални резултати, постигнати в изключително кратък срок след началото на работата на министъра – приемането влизането в сила на новия Закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, както и напредъка по изменението на ЗСВ. Посочено беше, че днес изтича срокът, в който народните представители могат да правят предложения преди второто четене, свързани с избирането на нов състав на Висшия съдебен съвет и Инспектората към него.

Николай Найденов: Не бих призовал Сарафов да подаде оставка, но ще го поздравя, ако го направи

Очертани бяха допълнителни стъпки за подобряване на стандартите за почтеност на висшите държавни служители и увеличаване на прозрачността в законодателния процес и държавната реклама.

Общо беше заключението, че двете страни остават напълно ангажирани в тясно и конструктивно сътрудничество за напредъка на реформите и укрепване на върховенството на правото.

Редактор: Никола Тунев