От парламентарната група на "Прогресивна България" ще внесат в петък предложение за промени в Закона за съдебната власт, с които ще се ограничи прегрупирането на Борислав Сарафов в Националната следствена служба. От кулоарите на парламента правосъдният министър Николай Найденов заяви, че не би го призовал да подаде оставка, но "ще го поздрави, ако го направи".

Повод за позицията му стана решението на Прокурорската колегия да не наложи дисциплинарно освобождаване на Сарафов. От Министерството обявиха, че това ще бъде обжалвано пред Върховния административен съд.

Ще бъдат предложени промени в Закона за съдебната власт, с които директорът на Националната следствена служба няма да може да заема автоматично поста заместник на главния прокурор.

Министърът съобщи още, че ще поиска среща с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши, за да получи повече информация по казуса, свързан с Теодора Георгиева.

Ако Борислав Сарафов не се оттегли доброволно от съдебната система, ще продължат опитите той да бъде дисциплинарно освободен от поста директор на Националната следствена служба, заяви министърът на правосъдието.

„Не бих призовал Сарафов да се оттегли, но бих го поздравил, ако го направи. Надявам се да прояви достатъчно чест“, посочи Николай Найденов. Той допълни, че въпреки множеството законодателни предложения, които вече са направени, усилията за промени в системата ще продължат.

По думите на министъра решението на прокурорската колегия на ВСС Сарафов да не бъде дисциплинарно наказан ще бъде обжалвано пред Върховния административен съд.