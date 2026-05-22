Министерството на земеделието и храните категорично заявява, че контролът е сред основните приоритети на институцията, който включва и Гранично контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“. Това посочиха от институцията в отговор на NOVA.

Припомняме, че в четвъртък екипът ни потърси коментар от МЗХ относно освобождаването на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Ангел Мавровски . Решението беше взето по предложение на министъра на земеделието Пламен Абровски.

Отстраненият от поста директор Ангел Мавровски обаче заяви, че е бил освободен без официална заповед. Той намекна и за връзка между отстраняването му и негови разкрития за нарушения при контрола на храните на границата с Турция. "Интересното е , че точно преди това имахме разговор с министър Абровски, Иван Демерджиев и Георги Кандев – там показах какви разкрития направихме долу на границата”, посочи той.

Ето и цялата позиция на МЗХ:

"Министерството на земеделието и храните категорично заявява, че контролът е сред основните приоритети на институцията, който включва и Гранично контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“. Той се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните на една от най-натоварените външни граници на Европейския съюз. През него ежедневно преминават значителни количества храни и земеделски стоки, а контролът се осъществява по стриктни европейски и национални правила.

Всички сигнали и твърдения за евентуални корупционни практики или допускане на храни с пестициди над нормите подлежат на задължителна проверка от съответните компетентните институции. Министерството няма и не толерира каквито и да било нарушения, които поставят под риск здравето на потребителите и сигурността на европейската граница.

През последните месеци от страна на БАБХ бяха предприети допълнителни мерки за засилване на проверките, подобряване на прозрачността и ограничаване на всякакви възможности за нерегламентирано влияние, които ще бъдат прилагани и за в бъдеще.

При наличие на конкретни данни и доказателства за нарушения, МЗХ ще съдейства на компетентните институции".