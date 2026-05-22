На прага на 24 май от „Пътна полиция“ са готови с мерки за осигуряване на безопасността на движението. В рамките на предстоящите почивни дни се очакват допълнителни екипи на най-възловите и натоварени пътни артерии в страната.

Започва и сезонът на абитуриентските балове, а за да преминат безаварийно - униформените вече са ангажирали свои екипи, които да следят дали отново се нарушава правилото абитуриенти да се подават от прозорците или шибидаха на автомобилите.

Кампания „Абитуриенти": Засилено полицейско присъствие на пътя в дните около 24 май

От „Пътна полиция“ ще следят да не се шофира след употреба на алкохол или наркотици, като ще имат готовност да снимат и глобяват нарушителите в момента, в който прекрачат закона.

