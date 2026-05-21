Коментират Ива Лазарова, Андрей Арнаудов и Ивайло Илиев
В сряда в „Пресечна точка” гости бяха изборният експерт Ива Лазарова, продуцентът Андрей Арнаудов и политологът Ивайло Илиев.
Първите коментари бяха относно високите цени на плодовете и зеленчуците у нас. Експертите обърнаха повече внимание на мерките срещу спекулата и сравниха как се справят другите държави със същия проблем.
След това те обсъдиха проектозакон, според който обявите за работа задължително трябва да включват и възнаграждението за позицията. Предвидена е и забрана на забраната за обсъждане на заплатите между колеги. Промените целят въвеждане на европейски правила за равно заплащане на жените и мъжете.
Цялото предаване гледайте във видеото.
