Футболисти и ръководители на ЦСКА (София) отпразнуваха спечелването на 22-рата Купа на България в столично заведение, но купонът едва не завърши с трагедия.

Празненството е било прекъснато малко след 4:00 часа през нощта, след като в нощния клуб са били забелязани пламъци. Всички посетители са били своевременно евакуирани, като бързата реакция на персонала е предотвратила по-сериозен инцидент. Част от присъстващите са усетили дим и затруднено дишане, но евакуацията е протекла без паника.

Само часове след успеха „червените“ се събраха в столично заведение, за да отбележат първия си трофей от пет години насам. Почти всички основни играчи присъстваха заедно със своите половинки, а от ръководството беше спортният директор Бойко Величков.

Трофеят беше изложен във витрината на клуба. Отличието беше завоювано драматично в сряда вечер след изпълнение на дузпи срещу „Локомотив“ (Пловдив) на Националния стадион „Васил Левски“.

Редактор: Цветина Петкова