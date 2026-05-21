Въоръжените сили на Латвия съобщиха, че във въздушното пространство на страната лети поне един дрон, съобщи "Ройтерс". Това е последният засега от поредица подобни инциденти, свързани със сигурността балтийския регион.

"Украйна трябва да бъде много прецизна, когато използва дронове, за да не допуска Русия да се намесва в траекторията на полет на безпилотните летателни апарати". Това заяви по-рано в четвъртък полският министър на националната отбрана след серия от нарушения на въздушното пространство на балтийските страни, предаде "Ройтерс".

