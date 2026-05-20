Министерството на здравеопазването на Ливан съобщи, че израелски въздушен удар в южната част на страната е отнел живота на най-малко 21 души, сред които три жени и три деца, пише "Би Би Си".

Атаката е извършена въпреки действащото примирие в конфликта между Израел и „Хизбула“, предаде АФП. 12 от жертвите са убити при атака, поразила къща в град Дейр Канун, съобщиха местните власти. Още девет души са били убити и 29 са ранени при израелските въздушни удари в областите Набатия и Тир, сочи още съобщението.

Нови израелски удари в Ливан въпреки удължаването на прекратяването на огъня

Ливан беше въвлечен във войната на 2 март, когато подкрепяната от Иран въоръжена шиитска ислямистка групировка "Хизбула" изстреля ракети по Израел в отговор на американско-израелските удари.

Последните смъртни случаи са по-малко от седмица след като САЩ обявиха, че Ливан и Израел са се споразумели да удължат прекратяването на огъня с 45 дни, като двете страни ще възобновят преговорите в началото на юни. Въпреки удължаването, както Израел, така и "Хизбула" продължиха да разменят огън, особено в Южен Ливан.

Броят на убитите в страната от израелски удари по време на конфликта между Израел и "Хизбула" от март насам е надхвърлил 3000, съобщи здравното министерство на Ливан в понеделник.

"Хизбула" заяви, че е атакувала израелски сили в Южен Ливан, както и платформи за противовъздушна отбрана „Железен купол“ близо до границата в Северен Израел, съобщи АФП.

Споразумението за прекратяване на огъня, постигнато с посредничеството на САЩ, позволява на Израел да извършва удари, за които твърди, че са насочени към противодействие на военната активност на "Хизбула". Израелските сухопътни сили продължават да окупират територия, простираща се на около 10 км от ливанската граница, която те завзеха по време на конфликта.

