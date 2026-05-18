Европейският съюз днес удължи санкциите срещу лица и юридически обекти, свързани с режима на бившия сирийски президент Башар Асад, с още една година. Брюксел обаче премахна седем санкционирани досега обекта, включително сирийските министерства на отбраната и вътрешните работи, от списъка си в рамките на по-широкото облекчаване на мерките срещу Дамаск, предаде "Ройтерс". Санкциите бяха удължени до 1 юни 2027 г. след ежегодната оценка на ЕС за санкционния му режим срещу Сирия, се казва в изявление на Европейския съвет. Включените в списъка лица и обекти ще продължат да бъдат със замразени активи и забрана за пътуване, докато гражданите и компаниите в ЕС имат забрана да им предоставят средства.

ЕС заяви, че изваждането на седем санкционирани досега обекта от списъка има за цел да подкрепи “засилването на ангажимента на ЕС към Сирия” след падането на Асад в края на 2024 г. и идването на власт на новото правителство, водено от президента Ахмед аш Шараа. Сирийското Министерство на външните работи обяви в изявление, че премахването на седем обекта от санкционния списък ще подпомогне усилията на страната за възстановяване и реконструкция, ще укрепи държавните институции и ще спомогне за укрепване на стабилността.

Сирия приветства и подновяването на санкциите срещу фигури, свързани с предишното правителство на Асад, обвинени за участие в насилието срещу сирийци. ЕС вдигна всички икономически санкции срещу Сирия през май миналата година, но запази в сила мерките срещу членове на бившата администрация на Асад и санкциите, наложени от съображения за сигурност.

Блокът заяви, че мрежите, свързани с предишното управление, все още запазват влиянието си и могат да подкопаят политическия преход и усилията за помирение в Сирия. По-рано този месец ЕС възстанови и пълното прилагане на споразумението си за сътрудничество със Сирия и заяви, че условията, които доведоха до прекратяването му по време на избухването на протестите срещу Асад през 2011 г., вече не съществуват.

