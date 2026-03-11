ЕС е постигнал предварително решение за разширяване на санкциите срещу Иран. Това съобщава говорител на Европейската комисия, цитиран от кореспондента на БТА в Брюксел Николай Желязков.

Говорителят отбелязва, че решението е одобрено от постоянните представители на страните от ЕС. Предвижда се следващия понеделник да бъде потвърдено на заседание на външните министри, което ще се проведе в Брюксел. С новите мерки ще бъдат засегнати 19 лица и организации, свързани с режима в Техеран, отговорни за тежките нарушения на човешките права в страната.

ЕС ще продължи да търси отговорност на виновниците за тези нарушения и да защитава своите интереси, казва говорителят на комисията. И добавя, че бъдещето на Иран не може да бъде основано на репресии.

Редактор: Ина Григорова