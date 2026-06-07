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Сред официалните гости на празника е президентът Илияна Йотова
Около 10 000 души преминаха по централните булеварди на Казанлък, където се провежда традиционното улично дефиле по повод Празника на розата.
Събитието се определя като най-голямото улично дефиле в България и тази година отбелязва своето 123-то издание. Повече от век жителите и гостите на региона почитат символа на страната – маслодайната роза дамасцена, известна по целия свят.
Празникът на розата: Над 8 000 души се включиха в дефиле по улиците на Казанлък
Сред официалните гости на празника са президентът Илияна Йотова, представители на дипломатическия корпус и множество международни делегации.
В празничното шествие се включват гости от над 10 държави, които представят свои културни традиции и допринасят за международния облик на събитието. Атмосферата в Казанлък е празнична, като градът се превръща в център на българските традиции, култура и туристически интерес.Редактор: Цветина Петкова
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