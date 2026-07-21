Гръцките власти обявиха днес, че включват Солун и още осем гръцки района в списъка на териториите с много висока степен на опасност от пожари (категория 4) заради екстремните горещини там, съобщава електронното издание на в. „Катимерини“.

До момента много висока степен на опасност от пожари бе обявена в регионите Атика, Пелопонес, Централна Гърция, Западна Гърция и Северно Егейско море. От днес към тях са прибавени и регионите Аркадия, Лакония и Ахая на полуостров Пелопонес, Етолия-Акарнания в Западна Гърция, Фокида, Тесалия и Евия в Централна Гърция, Килкис и Солун в Северна Гърция, както и остров Родос.

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Във връзка с повишената опасност държавните агенции, регионалните власти и общините в засегнатите райони са в повишена готовност за бързо реагиране при възникване на пожари.

Гръцката служба за гражданска защита призова жителите и посетителите на засегнатите райони да избягват дейности, които могат да предизвикат пожари, включително изгаряне на растителност, използване на оборудване, което произвежда искри, палене на барбекюта на открито или изхвърляне на незагасени цигари.

Редактор: Цвета Лазаркова