Френските депутати ще гласуват днес закон, който цели да забрани достъпа до социални мрежи за деца под 15-годишна възраст, присъединявайки се към държави по света, които обмислят подобна мярка - непопулярна сред много тийнейджъри, но подкрепяна от някои родители и учители, съобщи „Гардиън“.

Ако бъде приета, Франция ще последва Австралия, където през декември влезе в сила първата в света забрана за достъп на деца под 16 години до платформи като Facebook, Snapchat, TikTok и YouTube, на фона на нарастващите опасения за влиянието на социалните мрежи върху здравето и безопасността на непълнолетните.

Ще забрани ли Франция социалните мрежи за деца под 15 години

Президентът Еманюел Макрон, който през април призова младите хора да оставят телефоните си и да четат, за да станат по-добри граждани, иска законът да бъде въведен навреме за началото на следващата учебна година и го разглежда като част от своето наследство.

Гласуването в парламента се очаква в ранния или късния следобед.

Редактор: Ивета Костадинова