Дебатът за забрана на социалните мрежи за деца и младежи под 15-годишна възраст набира скорост в цяла Европа. Във Франция Националното събрание одобри съответен закон, така че страната може да стане пионер в тази област от септември нататък - след подобна стъпка на Австралия. Испания, Гърция и Португалия също обмислят подобни правила, но мненията дали това е правилният път са разнопосочни. Разказва „Дойче Веле”.

Социални мрежи като Instagram и TikTok скоро може да станат недостъпни за младежи във Франция. Те не са особено доволни.

„Социалните мрежи са отпускащи и забавни. Позволяват ни да поддържаме връзка с хората и да се информираме”, казва 13-годишният Шарл. „Повечето от нас ще намерят начин да заобиколят забраната като използват чужд сървър или личната карта на родителите си”, смята Октав, който също е на 13 години. „Създаваме приятелства в социалните мрежи. И сме достатъчно големи, за да се саморегулираме”, казва 14-годишният Хиполит.

Все повече държави ограничават достъпа на деца до социалните мрежи

Правителството задейства ускорена процедура, за да може новите правила да бъдат приети преди началото на следващата учебна година през септември. Депутатът от управляващата партия Ан Жанете твърди, че проектозаконът ще попречи на социалните платформи да печелят за сметка на здравето на децата.

„Умът на нашите деца не е за продан. Тези платформи пречат на мозъка да се развива правилно – дори напротив. Вижте влиянието на социалните мрежи - нарушения на съня, проблеми с вниманието, трудности с концентрацията. Нашият законопроект дава ясна рамка на хората, които възпитават малки деца - ще им бъде по-лесно да забранят използването на социални мрежи”, казва тя.

Защитата на младите хора от социалните мрежи има широка подкрепа и в двете камари на парламента. Въпреки това някои депутати смятат, че законът не засяга основните проблеми.

Франция затяга забраната за телефони в средните училища

Депутатът от опозиционната партия LFI Арно Сен-Мартен смята, че Франция трябва да забрани най-агресивните алгоритми, чрез които платформите печелят пари и трябва да се съсредоточи върху по-доброто образоване на децата и родителите относно социалните мрежи.

Според новите правила социалните платформи ще използват технологии на трети страни, за да проверяват възрастта на потребителите. И други европейски държави обмислят подобни възрастови ограничения. Тези правителства знаят, че новите правила ще могат да бъдат заобиколени. Но това е и начин да се постави ясна граница - да се покаже, че социалните мрежи вече нямат пълна свобода на действие.

Младежите признават, че прекарването на свободното време офлайн може да има и своите предимства. „Предполагам, че ще трябва да спортуваме повече, да играем тенис на маса в парковете, футбол или волейбол”, казва Октав. „Когато се прибера вкъщи, обикновено гледам кратко видео. Сега ще трябва да чета книга”, споделя Хиполит. „В началото ще бъде трудно - особено за онези, които са малко пристрастени към социалните мрежи. Но ще се справим”, вярва 13-годишният Шарл.

Младежите са наясно, че прекаляването с времето онлайн не е полезно за тях. И въпреки това трудно могат да си представят бъдеще без социалните мрежи.

Редактор: Ивета Костадинова