Все повече държави започват да ограничават достъпа на деца до виртуалното пространство. Причината са тревожни данни за зависимост, депресия, агресия и онлайн насилие. Това, което доскоро беше личен избор на родителите, днес вече става държавна политика.

Въпросът днес не е дали социалните мрежи вредят на децата, а кой носи отговорност? В рамките на Европейския съюз вече се обсъждат общи технически решения, включително европейски цифров портфейл, който да потвърждава възрастта, без да разкрива лични данни. Така държавите няма да играят ролята на дигитална полиция, а отговорността ще бъде директно върху социалните мрежи.

Австралия първа в света забрани социалните мрежи за деца под 16 години. За няколко седмици платформите деактивираха близо 5 милиона акаунта на тийнейджъри. Интернет регулаторът отчита, че мярката вече има реален ефект.



В Европа, Франция е сред пионерите с конкретни законодателни мерки. Френският парламент прие проектозакон, който ограничава достъпа до социални мрежи за деца под 15 години, а следващата стъпка е гласуването му в Сената.

Долната камара на френския парламент забрани социалните мрежи на деца до 15 г.



И макар проучванията да показват силна обществена подкрепа във Франция, експерти предупреждават, че общата забрана не може да реши основните проблеми.



„Голяма част от социалните взаимоотношения вече минават през социалните мрежи. Ако им отнемем това, трябва да отчетем, че подобна мярка сама по себе си може да доведе до тревожност, депресия и чувство за изолация - защото всички останали ги имат, а ти вече не”, обясни д-р Камила Форкош Лаван.



През седмицата Испания също обяви пълна забрана за социални мрежи за деца под 16 години. Нещо повече - 82% от испанците подкрепят идеята за намаляване на възрастта с още 2 години. Новият закон ще подвежда под наказателна отговорност дигиталните канали за незаконно и омразно съдържание. А премиерът Педро Санчес обеща, че платформите ще бъдат задължени да въведат реални системи за проверка на възрастта.

„Днес нашите деца са изложени на пространство, което никога не е било предназначено да сърфират сами. Пространство на пристрастяване, злоупотреба, порнография, манипулация и насилие. Няма повече да приемаме това. Ще ги защитим от дигиталния Див Запад”, заяви Педро Санчес.

Испания е част от т.нар. „Коалиция на дигиталните съюзници“ - група европейски държави, които ще действат заедно, за да наложат по-строг контрол върху социалните мрежи и да координират правилата помежду си.