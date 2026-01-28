Франция взе решение да ограничи достъпа до социални мрежи на деца до 14-годишна възраст включително. Очаква се мярката да влезе в сила от началото на следващата учебна година – на 1 септември. Решението е мотивирано от зачестилите случаи на онлайн тормоз и нарастващите опасения за психичното здраве на подрастващите, свързани с прекомерното използване на социалните платформи. Темата коментираха в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS пиар експертът Пепи Димитрова и инфлуенсърът Даяна Йорданова. Те изразиха различни гледни точки относно ефективността на подобна рестрикция.

Според Димитрова решението на Франция е добър пример, който поставя важния въпрос за влиянието на социалните мрежи върху децата в ранна възраст. „Има вече безспорни изследвания, които показват, че прекомерното скролване и дългото време, прекарано в социалните мрежи, пречат на изграждането на основните мозъчни връзки“, подчерта тя.

Долната камара на френския парламент забрани социалните мрежи на деца до 15 г.

По думите ѝ детският ум е създаден да играе, да измисля светове, да учи и да чете – дейности, които са по-бавни. „Това са много по-бавни процеси, които в момента биват измествани от бързата допаминова зависимост, характерна за социалните платформи“, посочи Димитрова. Тя заяви, че подкрепя напълно предприетите от Франция мерки и смята, че е необходимо да бъдат поставени ясни граници пред използването на социалните мрежи от деца.

На различна позиция застана инфлуенсърът Даяна Йорданова. Според нея социалните мрежи не могат да бъдат категоризирани еднозначно като нещо добро или лошо – независимо дали се използват от деца под 14 или 15 години. „Трябва да бъдат взети мерки за ограничаване на достъпа на децата в тази крехка възраст, но се притеснявам, че подобни крайни инструменти могат да доведат до вторични рискове“, заяви Йорданова.

Тя предупреди, че съществува опасност децата да се насочат към нерегламентирани и по-трудно контролируеми платформи. Според нея по-ефективният подход е да се търси начин достъпът до социалните мрежи да бъде не само ограничен, но и направен по-полезен и безопасен. „Лишаването на децата от възможността да развиват адаптивност в дигиталния свят също крие рискове“, допълни Йорданова.

Д-р Юлиан Петров, председател на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, също подкрепи стъпките на Франция за ограничаване на достъпа на децата до социалните мрежи. Той заяви, че подобни дебати вече се водят и в други европейски държави и според него това е бъдещето на образованието.

Д-р Петров подчерта, че наред с ограниченията трябва да се предлагат и алтернативи. По думите му има стотици хиляди възможности за образователни цели на изкуствения интелект и нашето образование трябва да се насочи към тях, но паралелно с това трябва да се пребори с опасността от социалните мрежи. И припомни, че образователната ни система все още не се е преборила с телефоните.

„В училище първо трябва да ограничим телефона като средство за достъп до социалните мрежи”, каза той. „Дори и да ограничим социалните мрежи, ние не сме ограничили телевизията. Познавам образователни системи, които са ограничили телевизионните канали. В България няма такова нещо. През тях може да се види агресия дори в детските филми”, допълни още той.

