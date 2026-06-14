„Причините за поскъпването на билетите са много, а мотивите – също”, това коментира председателят на управителния съвет на Камарата на автобусните превозвачи в България Васил Пиронков в предаването „Събуди се” по NOVA. По думите му цените на билетите за междуселищните автобуси от Пловдив до селата от Родопската яка се увеличават с между 10 и 15 на сто, считано от понеделник.

Първият мотив за промяната в цените е значителното поскъпване на горивата с близо 50 цента от началото на кризата в Ормузкия проход. Превозвачите отчитат и сериозен ръст при застраховките. „Няма как застраховки от 350-400 евро, които са за един автобус, изведнъж да стигнат до 1700 евро, като най-ниската започва от 850 евро за различните компании”, посочи Васил Пиронков. Той допълни, че браншът е сигнализирал Министерството на транспорта и контролните органи, за да изясни мотивите за това увеличение, което се измерва в пъти, а не в проценти.

Пътници сигнализират за нов скок на цените на автобусните билети от София до Пловдив

Като други водещи фактори за повишените разходи в сектора се посочват заплатите, които са се вдигнали значително, както и продуктите по поддръжката и резервните части за превозните средства. Голяма част от компонентите, свързани с електроенергията и петрола, са поскъпнали с между 15 и 30 на сто.

Планираният за понеделник протест на транспортния бранш в столицата е отложен. Превозвачите са решили да дадат време на себе си и на управляващите, за да потърсят решение. Във вторник целият транспортен бранш ще проведе среща с премиера Румен Радев.

„Ще поискаме най-важното, за да оцелее браншът”, заяви Васил Пиронков, като изтъкна, че в България има над 900 населени места без никакъв автобусен транспорт, а други около 500 имат такъв само в два дни от седмицата. По отношение на застраховката „Гражданска отговорност”, превозвачите ще настояват категорично за запазване на досегашните нива, тъй като според тях няма доводи за повишение. Браншът ще продължи да иска и компенсации за високите цени на горивата.

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