Почти 10 години след тежката катастрофа, в емоционално интервю пред Мариян Станков - Мон Дьо моделът Кристин Илиева се връща към денят, който промени живота ѝ завинаги и приятелството, което не устоя на времето. През 2018 година, в деня на инцидента бързала да се прибере в София, защото кучето ѝ току-що било родило.

„Просто видях как колата, която искахме ние да изпреварим, надава газ, за да не можем да изпреварим. И срещу нас идваше един черен тир. И в тази ситуация аз вече виждам, че ние ще се ударим“, спомня си Илиева от пасажерската седалка. По думите ѝ в последния момент автомобилът на Дивна се прибрал в лентата си, но тя губи контрол над управлението. "Последното нещо, което направих, беше да си сложа мобилния телефон в джоба, защото знаех, че ще ми бъде необходим“, разказва тя.

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Въпреки жестокия удар, моделът твърди, че помни всяка секунда от случилото се. „Всичко помня. Абсолютно всичко помня“, категорична е тя. Най-силно в съзнанието ѝ е останал моментът след катастрофата, когато се борела да остане в съзнание. „Почна много да ми се доспива. И знам, че ако заспя, става фатално“, споделя Илиева. Тогава до нея била Дивна, която се опитвала да я държи будна. „Дивна тогава ми пееше една песен и се опитваше да ме разсейва и да ме държи колкото се може повече будна“, разказва моделът.

Миговете след катастрофата

Кристин Илиева признава, че дълго време не е осъзнавала колко тежки са последствията от катастрофата. След инцидента близките ѝ умишлено я пазели от гледката на травмите. „Нашите не ми даваха да си гледам белезите, не ми даваха да си виждам краката. Аз си мислех, че ще се оправя, мислех, че ще се върна на снимки“, споделя моделът. Едва три-четири месеца по-късно тя разбрала колко сериозно е състоянието ѝ. Сред най-тежките изпитания била първата голяма операция в Истанбул, продължила близо 13 часа. „Тя продължи около 13 часа, за да може да наместят всичко, да фиксират“, разказва Илиева.

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Въпреки дългия път на възстановяване, най-сериозният емоционален срив настъпил съвсем наскоро. „Около месец и половина просто бях в много тежка депресия. Не ставах от леглото, не се хранех, плачех постоянно“, признава тя. Причината била предстоящата нова операция за смяна на ставата и натрупаното напрежение от непрекъснатите консултации и болнични процедури. „Постоянното ходене по болници и обикаляне ми дойде в повече. И ме хвана страх дали ще успея да се справя с поредната операция“, казва моделът. Страхът и умората постепенно я затворили в себе си до момента, в който, по собствените ѝ думи, „просто рухнах“.

Залезът на едно приятелство

Кристин откровено говори и за сложните отношения с певицата Дивна след катастрофата, признавайки, че именно емоционалният ѝ срив е довел до дистанция помежду им. „Аз трябваше да бъда по-силната от нас двете за нас двете. Просто не можах да продължавам да бъда силна за нея. Аз имах нужда от приятел, който да бъде силен за мен“, споделя моделът.

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Тя не крие, че в определени моменти е изпитвала гняв към приятелката си заради на пръв поглед дребни ситуации, които обаче са оставили следа у нея. Като пример посочва момент, в който двете излизат навън, а Дивна е облечена с къси панталони. „Аз не мога да сложа къси панталонки. Това е недомислено. Това не е нещо сериозно, пък е нещо, което ме нарани и до ден днешен ще го помня“, признава Илиева.

В разговора тя прави и болезнена равносметка за промяната, която катастрофата е предизвикала в характера ѝ. По думите ѝ днес трудно би намерила общ език с момичето, което е била преди инцидента. „Бях си вирнала носа много. За кратките години, в които се занимавах с моделство, вратата много широко ми се беше отворила и много лесно ми се получаваха нещата“, казва тя.

Успехът я карал да се чувства важна и недосегаема, но тежкото изпитание променило изцяло мирогледа ѝ. „Нямах емпатията, която имам в момента. Тогава бях една коравосърдечна, вирнала си носа нагоре. Докато жената, която съм в момента, е точно коренно обратното на това, което бях преди. Съчувствам, помагам, грижа ме е другите как са“, заяви тя.

Пълната версия на интервюто с Кристин Илиева може да бъде гледана в YouTube канала „Мон Дьо: Храмът на историите“.