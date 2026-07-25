Къци Вапцаров отпразнува рождения си ден с равносметка за семейството, кариерата и новите си творчески проекти. В разговор с Деси Банова-Плевнелиева той разкри, че най-голямата му гордост са трите му деца и 35-годишният му брак със съпругата му Меги.

„Да имаш деца не е лесна работа. Това е професия“, сподели Вапцаров. По думите му децата са променяли живота му в различни етапи и са го насочвали към нови интереси и занимания.

Днес Къци Вапцаров работи по редица проекти. Той подготвя нова пиеса, чиято премиера се очаква през октомври в Сатиричния театър, както и първия си роман „Чудовището на Ида“, който трябва да излезе през септември. Той разказа и за идеята си да използва изкуствен интелект и QR кодове, чрез които читателите да могат да гледат допълнителни сцени, свързани с книгата.

Вапцаров разкри, че за рождения си ден си е избрал да бъде в Гърция.

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„Самият живот е чудо. Това е изключителна магия – че сме живи, че можем да виждаме, да дишаме, да общуваме, да имаме мисли и идеи“, каза Къци Вапцаров. Той допълни, че човек трябва да се радва на всеки миг, защото животът не е безкраен.

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