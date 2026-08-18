Обещаната от Фондация "Стилиян Петров" медицинска апаратура вече пристигна в Комплексния онкологичен център – Бургас и е готова да бъде използвана от медицинския екип.

Дарението е на обща стойност 111 180 евро и включва високоспециализирана система за прецизно локализиране на съмнителни тъкани, високопрецизен полуавтоматичен микротом за нуждите на хистопатологията и анатомичната патология, както и две съвременни ултразвукови системи, оборудвани за онкологични изследвания.

Фондация "Стилиян Петров" дарява медицинска апаратура за над 100 000 евро на онкологичен център в Бургас

Апаратурата е избрана според конкретните нужди на лечебното заведение и по предложение на неговите специалисти. Новото оборудване ще разшири възможностите на онкологичния център за по-прецизна диагностика, оценка на тъканите и проследяване на пациентите.

Припомняме, че фондацията организира благотворителния "Мач на надеждата" в Бургас, за да събере срествата за нужната техника. В събитието участваха футболни легенди и повече от 12 хиляди фенове.

Редактор: Цветина Петрова