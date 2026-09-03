Починалите вследствие на усложнения от западнонилска треска в Гърция вече са 24 души. Само за последната седмица са регистрирани нови 58 случая на заразени.

Според Националната организация за обществено здраве общият брой на болните в страната достигна 290. За да ограничат разпространението на заразата, властите извършват периодични акции за пръскане срещу комари в районите с най-голяма концентрация на насекоми.

Какви са симптомите на западнонилска треска

Данните показват сериозен ръст на заболяването спрямо 2025 година когато заразените бяха 96. Най-тежка остава статистиката от 2018 година със записани 317 случая и 35 починали пациенти. Вирусът бе засечен за първи път в Гърция през 2008 година.

Западнонилската треска се предава основно чрез ухапване от заразени комари. Най-честите симптоми са треска, главоболие и мускулни болки. В повечето случаи заболяването протича леко, но при малък процент от пациентите може да се стигне до опасни неврологични усложнения като менингит или енцефалит.

Редактор: Мария Барабашка