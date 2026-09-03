Средствата за втора пенсия не са просто пари, които стоят в спестовна сметка, а се инвестират от пенсионните фондове. Това обясни финансовият анализатор Цветослав Цачев в ефира на NOVA NEWS по повод новите правила за управлението им. „Спестените пари да бъдат инвестирани“, каза той. По думите му професионалистите във фондовете продължават да следят инвестициите и риска, а осигурените лица няма да трябва сами да купуват акции или облигации. Пенсионната система остава разделена на три стълба - държавното обществено осигуряване през НОИ, задължителното допълнително осигуряване във втория стълб и доброволното пенсионно осигуряване в третия.

Именно при втория стълб идва възможността за избор между три инвестиционни профила - консервативен, балансиран и динамичен. При динамичния фонд до 95% от активите могат да бъдат инвестирани в акции, при балансирания - до 55%, а при консервативния - до 25%. Колкото по-дълъг е периодът до пенсиониране, толкова по-голяма възможност има човек да понесе временни спадове на пазарите и да изчака възстановяването им. „Ако човек сега на 30 години предпочете консервативен, това не е добро решение“, смята анализаторът.

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Къде отиват парите? Основно в два типа финансови инструменти - облигации и акции. При облигациите фондът на практика отпуска средства на държава или компания срещу бъдеща доходност, докато при акциите придобива дял от даден бизнес. Според Цачев исторически може да се очаква около 8% възвръщаемост при инвестиции в акции, около 6% при балансиран портфейл и около 3% при консервативен, макар тези стойности да не са гарантирани.

Възможността за смяна на фонда обаче не означава, че трябва да се реагира панически при всеки спад на борсите. „Лоша идея е, когато пазарът е паднал силно да се преминава от динамичен към консервативен фонд”, предупреди Цачев. Причината е, че така човек може да фиксира загубата си точно в най-неподходящия момент.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова