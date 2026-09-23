Снимка: МВнР
В Ню Йорк външният министър потвърди пред помощник държавния секретар на САЩ, че отпадането на визите за българи остава водещ приоритет
Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе среща с помощник държавния секретар на САЩ по европейските и евразийските въпроси Брендън Ханрахан в Ню Йорк.
Министър Петрова подчерта значението на силната трансатлантическа връзка и активния политически диалог между София и Вашингтон в условията на нарастващи геополитически предизвикателства.
Срещата на високо равнище в рамките на сесията на ООН задава политическите насоки, каза външният министър
Сред обсъдените теми беше и включването на България в Програмата на САЩ за безвизово пътуване. Велислава Петрова посочи, че отпадането на визите за българските граждани остава приоритет и ще съответства на стратегическия характер на отношенията между двете страни.
Във фокуса на разговора бяха също двустранните отношения, сигурността в Европа и възможностите за задълбочаване на практическото сътрудничество между България и САЩ.
Министър Петрова и Брендън Ханрахан обмениха мнения и по актуални въпроси от европейския и международния дневен ред.
Срещата се проведе в рамките на участието на министър Петрова в 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.Редактор: Мария Барабашка
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